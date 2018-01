STAPH brengt leerlingen en mensen met beperking samen 23 januari 2018

02u46 0 Deinze De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Beperking (STAPH) heeft haar achtste integratieproject gelanceerd. Samen met de Deinse basisscholen en dienstverleningcentra, worden er de komende weken heel wat activiteiten georganiseerd. "Het doel is om de leerlingen samen te brengen met mensen met een beperking", zegt Marleen Vercamst, directrice van B.O. Ter Leie.

De STAPH organiseert sinds 2003 tweejaarlijks heel wat activiteiten om de integratie van personen met een beperking in de maatschappij te vergroten. Voor haar achtste integratieproject werkt men voor de eerste keer samen met de studenten HBO5 Verpleegkunde van het Vesaliusinstituut, campus Deinze.





Spelletjesnamiddag

"De studenten verpleegkunde zullen alle activiteiten begeleiden", zegt Marleen Vercamst. "De komende weken zullen kinderen uit het derde en vierde leerjaar en personen met een beperking zoveel mogelijk activiteiten samen uitvoeren. Het doel is dat ze wennen aan elkaar. Zo doen de leerlingen van Mozaïek Astene een spelletjesnamiddag met de kinderen van De Veerboot of gaan de leerlingen van Driessprong samen met de bewoners van Huize Kattebeek fruitbrochettes maken. We kiezen bewust voor kleinschalige projecten op de klasvloer, dicht bij de kinderen en hun vertrouwde schoolomgeving." De diverse projecten vinden plaats tussen 8 januari en 16 maart 2018. Op vrijdagnamiddag 23 maart tussen 13.30 en 15 uur worden alle projecten voorgesteld tijdens een apotheosemoment in zaal De Rekkelinge. (ASD)