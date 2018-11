Stadsdiensten verkopen rode neuzen Anthony Statius

21 november 2018

10u31 0 Deinze De stadsdiensten van Deinze verkopen nog tot en met vrijdag 30 november rode neuzen in het kader van de vierde Rode Neuzen Dag. De actie staat dit jaar in het teken van psychisch welbevinden op school.

Met Jeugd & School en Generatie 2020 neemt Deinze al jarenlang initiatieven om emoties en veerkracht op school bespreekbaar te maken. “Enkele jaren geleden werkten alle Deinse scholen mee aan het grootschalig onderzoek Generatie 2020", zegt schepen van Welzijn en Onderwijs Trees Van Hove (CD&V). “Daaruit bleek dat een op vijf kinderen in Deinze stress of psychische moeilijkheden heeft. Er werd ook duidelijk aangetoond dat deze moeilijkheden een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties. Als we de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren, moeten we inzetten op het welzijn van de kinderen en de leerkrachten op school. Daarom hebben alle scholen het charter van Generatie 2020 ondertekend.”

Het stadsbestuur roept alle scholen op om zich te registeren als Rode Neuzen-school. Wie de actie wil steunen, kan nog tot en met 30 november rode neuzen kopen in dienstencentrum Leiespiegel, sportcomplex Palaestra, de stedelijke bibliotheek, jeugdcentrum Brieljant en dienstencentrum Elfdorpen. Er zijn vijf verschillende neuzen beschikbaar en ze kosten 5 euro per stuk. Meer info via 09/381.07.58, Filip.claeys@deinze.be, www.generatie2020.be of www.rodeneuzendag.be.