Stadsdichter trakteert in Café Interieur 19 januari 2018

De Deinse stadsdichter Luc C. Martens trakteert vandaag vanaf 19.30 uur samen met het dichterscollectief Deinze (DéCéDé) op poëzie, muziek en kunst in Café Interieur aan het station van Deinze.





In de aanloop naar de Poëzieweek met als thema 'Theater' trakteert de stadsdichter Muc C. Martens met een culturele happening. Op het programma staan poëzielezingen van Luc C. Martens en leden van het dichterscollectief Deinze (DéCéDé), dichter-schrijver-pöeziedocent Peter Mangel Schots, dichteres en theatermaker Maya Wuytack en muziek van singer-songwriter uit Deurle Jim Cain. Bezoekers kunnen ook het atelier van Jesse Van Gompel met zijn nieuwe 'Labyrinth' coffee paintings en de installatie 'mixed feelings' bezichtigen. De toegang is gratis. (ASD)