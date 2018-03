Stadscentrum morgen van 6 tot 15 uur afgesloten 13 maart 2018

02u52 0

Voor de start van Nokere Koerse wordt de verkeerssituatie in het stadscentrum van Deinze tijdelijk aangepast.





Van 6 tot 15 uur worden de Markt, het Emiel Clausplein, de Gentpoortstraat (tussen Markt en Kaaistraat) en de Ramstraat afgesloten voor alle verkeer. In de Brielstraat, vanaf het kruispunt Tolpoortstraat tot de Lucien Matthyslaan, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Tussen 6 en 15 uur geldt in de Brielstraat, op de Markt, in de Gentpoortstraat en Ramstraat en op de RAC-parking een stilstaan- en parkeerverbod. Tussen 10 en 13 uur geldt er ook aan Vaart Rechteroever, tussen het Kongoplein en de Kromme Brug, en langs de Oude Brugsepoort, tussen Vaart Linkeroever en het kruispunt Kaandelbeekstraat, ook een parkeerverbod.





De technische uitvoeringsdienst van de stad Deinze zal de nodige signalisatie plaatsen. (ASD)