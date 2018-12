Stadsbestuur zet 85 vrijwilligers in de bloemetjes Anthony Statius

06 december 2018

De stad Deinze heeft haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet. In totaal zijn er 85 mensen die zich dag in, dag uit inzetten voor de stad en zij kregen op maandag 3 december een attentie van burgemeester Jan Vermeulen (CD&V en achteraf werd hen een receptie aangeboden in dienstencentrum Leiespiegel.

De vrijwilligers van Deinze zijn actief op verschillende diensten, zoals archief, jeugd, welzijn, communicatie, cultuur, de boekendienst in de rusthuizen, de digiclub, sport, de CoderDojo, boeken kaften, compostmeesters, bermmeesters en de schadecommissie landbouw.