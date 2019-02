Stadsbestuur stopt samenwerking met Kat op de Dool “Een kaakslag voor de vrijwilligers” Anthony Statius

27 februari 2019

17u42 4 Deinze De stad Deinze heeft in Folyfoot, het dierenasiel uit Waregem, een nieuwe partner gevonden voor het opvangen van weggelopen en gedumpte katten. Als gevolg wordt de samenwerking met Kat op de Dool, het enige erkende kattenasiel van Deinze, in juli stopgezet. Uitbaatster Patricia Rotsaert is er het hart van in. “Ik doe sowieso verder, katten weigeren kan ik niet.”

Het is gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) die de kat de bel aanbindt. “Deze is beslissing is een kaakslag voor de vrijwillige medewerkers die zich al jarenlang inzetten voor het opvangen van katten in de regio”, zegt Sabine Vermeulen. “Kat op de Dool ontvangt nu 0,12 euro subsidie per inwoner om in te staan voor de verzorging, voeding en opvang van katten tot de eigenaar gevonden is of tot ze een nieuwe thuis gevonden hebben. Maar nu blijkt dat men de samenwerking wil stopzetten omdat Kat op de Dool geen honden opvangt en omdat het asiel Folyfoot in Waregem, dat al sinds twee jaar honden in Deinze opvangt, zowel honden als katten wil opvangen voor diezelfde 0,12 euro per inwoner. Dit zal slechts zo’n 1.000 euro minder kosten dan als men de samenwerking met Kat op de Dool blijft verderzetten. Als men omwille van dergelijke lage kost van asiel wisselt, lacht men de vrijwilligers van het kattenasiel gewoon uit.”

“Deze beslissing heeft niets met geld te maken”, zegt kersvers schepen van Dierenwelzijn Filip Vervaeke (Open Deinze). “Als schepen van dierenwelzijn denk ik aan het welzijn van alle dieren, niet enkel dat van katten. Folyfoot staat in voor de opvang van alle weggelopen of gedumpte gezelschapsdieren, terwijl Kat op de Dool enkel katten opvangt. Daarbij is de capaciteit van het kattenasiel beperkt en worden er soms katten geweigerd. Van Folyfoot krijgen we de garantie dat er altijd plaats is. Aan een tarief van 0,12 euro per inwoner zal de subsidie voor Folyfoot neerkomen op 5191,68 euro per jaar. Het voorstel heeft de steun gekregen van het voltallige college van burgemeester en schepenen én van de adviesraad van dierenwelzijn. Ik speel dus zeker geen cavalier seul in deze beslissing.”

Patricia Rotsaert en Magda Meuylaert, de uitbaatsters van Kat op de Dool, zijn teleurgesteld: “We kiezen er bewust voor om enkel katten op te vangen omdat geblaf van honden veel katten bang en gestresseerd maakt. Het argument dat ons asiel soms volzet is, houdt geen steek. De bezetting kan pieken in periodes waarin veel kittens geboren worden, maar dan werken we met ‘opvangmoekes’. Er is is in elk asiel helaas wel eens plaatsgebrek, dat zal bij Folyfoot niet anders zijn. Maar wij stoppen zeker niet met Kat op de dool. Ook zonder de steun van de stad Deinze blijven wij katten opvangen. We zullen dan wel aan extra fondsenwerving moeten doen.”