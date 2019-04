Stad wil windmolens ten zuiden E40 niet: “Te dicht bij dorpskern Landegem” Joeri Seymortier

05 april 2019

16u40 0 Deinze De stad Deinze heeft een negatief advies gegeven voor de bouw van drie windmolens in de buurt van Slagmoortel en Moorstraat in Landegem.

Storm 33 bvba uit Antwerpen heeft de aanvraag ingediend om ten zuiden van de E40 in Landegem drie grote windturbines te bouwen. “Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren en opmerkingen ingediend tegen de mogelijke komst van de windturbines”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Er kwamen ook enkele steunbetuigingen. Het college van burgemeester en schepenen geeft nu een ongunstig advies over dit dossier. We zijn van oordeel dat de windturbines zich te dicht bij de dorpskern van Landegem zouden bevinden. De negatieve effecten van de windturbines zouden bovendien te zwaar doorwegen op mens en landschap. Er is ook onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor de oprichting van deze windturbines.”

De stad Deinze kan enkel een advies geven, maar kan geen beslissing nemen. Dat moet de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen doen, rekening houdend met de bezwaarschriften en de adviezen.