Stad verkoopt woning in Nieuwgoedlaan voor minstens 85.000 euro 21 februari 2018

De stad Deinze verkoopt de woning in Nieuwgoedlaan 166 in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie. Het gaat om een woning met inkom, wc, woonkamer met een open keuken, berging, slaapkamer, badkamer en een tuintje met uitweg en een tuinhuis. De instelprijs bedraagt 85.000 euro.





De enige zitdag vindt plaats op maandag 19 maart om 16 uur in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel. Je kan de woning bezichtigen op zaterdag 3 maart van 10.30 tot 12 uur, op dinsdag 6 maart van 16 tot 17.30 uur, op zaterdag 10 maart van 10.30 tot 12 uur, op dinsdag 13 maart van 16 tot 17.30 uur en zaterdag 17 maart van 10.30 tot 12 uur. Meer informatie te verkrijgen via sarah@notarisdeproft.be of bij de stad Deinze, technische dienst, afdeling stedenbouw. (ASD)