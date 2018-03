Stad trekt ten strijde tegen zwerfvuil 30 maart 2018

02u47 0

De stedelijke dienst patrimonium is gisteren begonnen aan haar strijd tegen zwerfvuil. Vijftig medewerkers verzamelden een container vol zwerfvuil en sluikstort. Tijdens de paasvakantie wordt een deel van dat zwerfvuil tentoongesteld op de Markt en in de stationsomgeving. "In de maand juni volgt een tentoonstelling op het Rheinbachplein. Daarnaast zullen we op bepaalde hotspots sensibiliserende beelden plaatsen om de dieren te beschermen", zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). Ook op vrijdag 29 juni en vrijdag 14 september volgen nog sensibiliserende acties tegen zwerfvuil. (ASD)