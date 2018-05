Stad strijdt tegen sigaret 31 mei 2018

Voor de werelddag zonder tabak lanceren de stad Deinze, het AZ Sint-Vincentius Deinze en Pfizer de campagne 'Rookvrij Deinze'. "Via affiches, flyers, stickers en banners maken we jong en oud bewust dat actief én passief roken tot grote gezondheidsschade kan leiden", zegt schepen van Welzijn Trees Van Hove (CD&V).





"Op 12 juni organiseren we een voordracht in de polyvalente zaal van het Sint-Vincentiusziekenhuis. Longarts en tabakoloog Sofie Van Den Broecke geeft een antwoord op de vraag 'Waarom zou ik stoppen met roken?'. Professor Boudrez, psycholoog en tabakoloog, licht toe hoe je het beste aanpakt." Gratis inschrijven via directiesecretariaten@azstvdeinze.be.





Info: www.tabakstop.be, 0800/111.00, www.dagzondertabak.be of www.vlaanderenstoptmetroken.be. (ASD)