Stad schenkt fluojassen aan gemachtigde opzichters van alle lagere scholen Joeri Seymortier

14 februari 2019

18u26 4 Deinze De gemachtigde opzichters van alle basisscholen in Deinze, kunnen hun taak vanaf nu nog veiliger volbrengen. Ze hebben nieuwe fluojassen van de stad gekregen.

De stad Deinze heeft 22 fluorescerende winterjassen gekocht, en schenkt die aan de gemachtigde opzichters van de negen Deinse basisscholen. Later volgt ook Nevele. “Dagelijks gaan duizenden kinderen naar school in Deinze”, zeggen burgemeester Jan Vermeulen en schepen Trees Van Hove. “Gemachtigde opzichters maken de buurt van de schoolpoorten een pak veiliger. Niet alleen zorgen ze ervoor dat het spitsverkeer oog heeft voor de overstekende kinderen, ze leren de kinderen ook oog te hebben voor het andere verkeer en hoe ze op een veilige manier kunnen oversteken als er geen opzichters zijn. Deinze is een echte scholenstad en we willen dit ook uitstralen aan de schoolpoorten.”