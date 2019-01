Stad plant tijdelijke parking in Guido Gezellelaan Anthony Statius

25 januari 2019

09u32 0 Deinze De stad Deinze wil een tijdelijke parking voorzien in de Guido Gezellelaan. Er zou een twintigtal parkeerplaatsen komen op het braakliggend terrein recht tegenover D-Shopping, naast bloemenzaak Ann Wieme. Er is voorlopig nog geen akkoord met nv Bimmo, eigenaar van het terrein en van het shoppingpark.

Als het van de stad Deinze afhangt, komt er dit jaar extra parkeergelegenheid in de Guido Gezellelaan. De beoogde locatie is het braakliggend perceel tussen de Guido Gezellelaan en de Ghesquièrestraat. De vraag werd op donderdag 24 januari gesteld door gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA). “Rond september/oktober vorig jaar stond er een geel aanplakbord waarop de stad een aanvraag deed voor een parking maar na zo’n twee weken was het bord weer verdwenen”, zegt Sabine Vermeulen. “Wij willen weten wat de plannen zijn met dit terrein en welke afspraken er met de eigenaar werden gemaakt. Bijkomende parkeergelegenheid in de buurt dringt zich op, zeker omdat de slagbomen van D-Shopping opnieuw actief zijn.”

“Er werd een vergunning verleend om daar een parking te voorzien, maar we zijn dit nog aan het bespreken met de eigenaar”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “

“Er is nog geen enkel akkoord met de stad Deinze”, zegt Johan De Bie van nv Bimmo. “Er zijn wel al gesprekken geweest. Bimmo heeft andere plannen met dit terrein. Aanvankelijk was het plan om daar ook winkels te bouwen, als verlengstuk van D-Shopping, maar dat is praktisch niet haalbaar omdat men dan telkens de drukke straat moet oversteken. We willen er wel dit jaar nog een project realiseren.”