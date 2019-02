Stad plant ook nieuwe speeltoestellen in Vosselare, Landegem, Petegem en Astene Kaandelpark heeft rolstoelvriendelijk speelpark Anthony Statius

26 februari 2019

15u02 0 Deinze De nieuwe speelzone in het Kaandelpark is klaar voor gebruik en alle toestellen zijn zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor mensen in een rolstoel. “Voor ieder kind in de fusiestad moet op wandelafstand een speelplein in de buurt zijn. We maken binnenkort ook geld vrij om in de deelgemeentes Vosselare, Landegem, Petegem en Astene nieuwe speeltoestellen te installeren”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

Het Kaandelpark, dat in de Mouterijdreef achter jeugdhuis Brieljant ligt, wordt stilaan omgetoverd tot een volwaardig stadspark. Zo vindt hier al enkele jaren het speelpark van de Jeugdraad plaats en in het begin van de zomer is er de Familiebivak, waarbij gezinnen er in het begin van de zomer in tentjes kunnen overnachten. Momenteel legt men de laatste hand aan een permanent avonturenpark.

“Kleuters en lagere schoolkinderen kunnen voortaan terecht in het vernieuwde speelterrein naast de bestaande zandbak”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu. “Het gaat om een avontuurlijk speellandschap van ruim 300 vierkante meter dat zoveel mogelijk werd geïntegreerd tussen de bomen in het Kaandelpark. Naast een kleuterparcours met balanceerbalken kunnen kinderen er ravotten op een klimstapel, stappaaltjes en een groot voetje-van-de-vloer parcours voor lagere schoolkinderen met een touwlabyrinth, looptouwen, hangtouwen, trapezes en verschillende netten. Wie tussen het klimmen en klauteren door even wil uitblazen, kan dit doen op de nieuwe zit- en balanceercombinatie op een schaduwplek tussen de bomen. De stad investeerde in totaal 50.000 euro in dit terrein. Er zullen ook een vijftal extra picknickbanken worden geplaatst, zodat het Kaandelpark de ideale plaats wordt voor een picknick met het hele gezin. Ook de kinderen en begeleiders van speelpleinwerking Doekeewa, die het park tijdens de zomervakantie gebruiken voor de speelpleinwerking, zullen de komende zomer ten volle kunnen genieten van het nieuwe speellandschap.”

“Het volledige speelterrein werd zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking,” zegt Jolien De Wispelaere van de jeugddienst. “Zo werd het bestaande zand- en waterspeeltuig uitgebreid met een nieuw zandspeeltuig dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Ook het bestaande pad naar de zand-en waterspeelzone werd verbreed zodat rolstoelgebruikers het nieuwe zandspeeltuig vlot kunnen bereiken.”

“Deze ingreep kadert in ons plan om voor elk kind op wandelafstand een speelplein in de buurt te voorzien”, geeft Ruger De Reu nog mee. “We maken binnenkort ook geld vrij om in enkele de deelgemeentes nieuwe speeltoestellen te plaatsen. Zo worden de speelterreinen in de Oude Hofstraat in Vosselare, de Prosper Cocquytstraat in Landegem, de Nieuwe Zijde in Petegem en de Baarsstraat in Astene helemaal vernieuwd.”