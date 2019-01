Stad overweegt extra parkeerplaatsen aan Landegem-kerk Anthony Statius

15 januari 2019

11u51 0 Deinze Na het protest van de handelaars van Landegem tegen de heraanleg van het dorpsplein, bekijkt de stad Deinze of er nog extra parkeerplaatsen mogelijk zijn. “Een viertal extra plaatsen aan de voorkant van de kerk zou al een groot verschil maken", zegt bakker Axel Dobbelaere.

Vorige week uitten enkele handelaars uit Landegem-dorp hun ongenoegen over de heraanleg van het kerkplein. De werken zijn begin vorige week gestart, maar volgens de lokale middenstand zullen er te weinig parkeerplaatsen overblijven. In de huidige plannen worden in totaal 24 parkeerplaatsen voorzien, waarvan twee voorbehouden voor personen met een beperking. Er komen dertien plaatsen aan de zijde Landegemdorp en elf parkeerplaatsen aan het linkergedeelte van het kerkplein.

Maandagavond hadden de handelaars een vergadering met het stadsbestuur van Deinze. “We zullen tijdens het volgende schepencollege bekijken wat er nog mogelijk is”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “De plannen zijn een compromis tussen verschillende partijen waarin gestreefd werd naar zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Maar het moet wel technisch haalbaar zijn.”

“Een viertal extra plaatsen voor kortparkeren aan de voorkant van de kerk zou al een groot verschil maken. We hopen dat de plannen nog kunnen gewijzigd worden”, zegt Axel Dobbelaere van Bakkerij Aristo.