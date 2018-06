Stad ondertekent SAVE-charter 08 juni 2018

De stad Deinze heeft gisteren als 95ste Vlaamse gemeente het SAVE-charter Steden & Gemeenten ondertekend. Hiermee engageert het stadsbestuur zich voor meer verkeersveiligheid.





SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer en het charter is een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), de lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. Met de ondertekening wil de stad Deinze het signaal geven dat men zich actief wil inzetten voor meer verkeersveiligheid. Onder begeleiding van OVK werkt men een actieplan verkeersveiligheid uit met als doelstellingen onder andere het implementeren van het STOP-principe (voorrang geven aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en pas dan aan Privévervoer) en een betere opvang van verkeersslachtoffers.





"Het STOP-principe is één van de hoekstenen van ons nieuwe mobiliteitsplan", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "Voorrang geven aan de zwakke weggebruikers houdt ook in dat we consequent keuzes zullen maken die er toe leiden dat het veilig is om te voet of per fiets onze stad te doorkruisen." (ASD)