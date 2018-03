Stad maakt inventaris van verloederde woningen EIGENAARS LEEGSTAANDE HUIZEN WORDEN IN GEBREKE GESTELD ANTHONY STATIUS

21 maart 2018

02u30 0 Deinze In de Dentergemstraat staat een woning al jaren te verkommeren. De dakgoot hangt los en de loods naast het huis staat op instorten. "Onveilig zo vlak bij een bushalte en een school." Burgemeester Vermeulen laat vanaf nu dergelijke woningen inventariseren.

De buurtbewoners van de Dentergemstraat in het dorpje Wontergem kunnen er niet meer op kijken. Huisnummer 34 staat al meer dan tien jaar leeg en de woning en bijhorende loods staan sindsdien te verkommeren. Gemeenteraadslid Lieven Tack (CD&V), die wat verderop in de straat woont, trekt aan de alarmbel en wil dat de stad actie onderneemt.





"Alle ruiten van het huis werden al ingesmeten en sinds enkele weken hangt ook de dakgoot te bengelen in de wind", zegt Tack.





Geen alleenstaand geval

"De poort van de loods werd losgerukt en ligt op de grond en de muur staat helemaal gebogen. Het zal niet lang meer duren vooraleer een ferme windstoot of een duw de betonplaten doet instorten op het voetpad. De loods staat vlakbij een bushalte aan de overkant van de basisschool, dus dat is ronduit gevaarlijk", aldus Tack. "Een aantal jaren geleden vroeg ik aan de stad om nadarhekkens aan de straatkant te plaatsen, maar dat is niet meer voldoende. Daarbij zorgen de hekkens voor een vernauwing van het voetpad, waardoor een rolstoel er niet meer kan passeren", gaat het gemeenteraadslid verder.





"Sinds de vorige eigenaars overleden zijn, hebben de erfgenamen niet meer naar het huis omgekeken. Blijkbaar vindt men niet alle erfgenamen terug en het dossier zit dus muurvast. Ik hoop dat de stad hier iets aan kan doen. Dit huis is trouwens geen alleenstaand geval. Ook in de Grijsbuclkstraat in Grammene staat een huis, dat nog in slechtere staat verkeert. Er zou een inventaris moeten opgemaakt worden van alle leegstaande, verkrotte woningen in de stad die een gevaar betekenen, zodat men de dossiers beter kan opvolgen", besluit hij.





Inventaris is goed idee

De stad gaat nu de eigenaars van de leegstaande woning in de Dentergemstraat in gebreke stellen. "De situatie is inderdaad gevaarlijk voor de veiligheid in de Dentergemstraat", reageert burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "We gaan de eigenaars in gebreke stellen en hen aanmanen om er iets aan te doen. Gebeurt dat niet, dan zullen wij op hun kosten de nodige werken uitvoeren, desnoods breken we de woning en de loods af. Hetzelfde geldt voor het huis in de Grijsbulckstraat in Grammene."





"Zo'n inventaris van alle verkrotte woningen in de stad vind ik een goed idee, en dit zal er dus ook komen", laat de burgemeester nog weten.