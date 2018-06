Stad krijgt label 'Reuzenvriendelijke gemeente' 26 juni 2018

02u30 0

De stad Deinze mag zich officieel een 'Reuzenvriendelijke gemeente' noemen. Het label en de bijhorende oorkonde werden overhandigd door Johan Vencken, voorzitter van de vzw Reuzen in Vlaanderen op het fusiefeest aan het kasteel Ooidonk. Deinze heeft elf reuzen: Arend Drubbel en Machteld Donza, het kippenkoppel Canteclaer en Roede, een aantal van hun kinderen, zijnde Coppe, Kraaiert, Cantaert, Pinte en Sproete en tenslotte Krieltje Kakelkont en Lucien Buysse.





"Dankzij het comité van Canteclaer, hun vrijwilligers en de reuzendragers tijdens de stoeten hebben we in Deinze al decennia lang een mooie reuzentraditie", zegt schepen van Cultuur Rutger De Reu (CD&V). "Deze erkenning is een bekroning voor al dat werk, maar is bovendien een garantie voor de toekomst."





(ASD)