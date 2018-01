Stad koopt rijhuizen voor herinrichting Krekelstraat 19 januari 2018

Het Deinse stadsbestuur is van plan om voor 250.000 euro twee rijhuizen aan te kopen in de Krekelstraat. "Bij de herinrichting van de straat zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De aankoop kan een opportuniteit zijn om er een nieuwbouwproject met doorgang te realiseren naar een dienstweg met garages", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).





Zoals reeds aangekondigd krijgt de Krekelstraat dit jaar een volledige make-over. Het wegdek wordt vernieuwd en er komen veilige voet- en fietspaden. De buurtbewoners mochten tijdens een participatiemoment op 9 november 2017 suggesties geven om de veiligheid in hun straat te verbeteren. Er is een ontwerp in de maak, maar op de komende gemeenteraad van donderdag 25 januari plant de stad al de strategische aankoop van twee woningen.





"Het gaat om huisnummers 17 en 19", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "We kopen deze aan om ze af te breken. Naar aanleiding van de geplande herinrichting van de Krekelstraat zullen er parkeerplaatsen in deze straat verdwijnen, onder andere ter hoogte van de rijwoningen 17 tot en met 43. Deze woningen beschikken niet over een garage. De verwerving van deze woningen biedt een opportuniteit om dit probleem op te lossen. We maken een doorgang naar een aan te leggen dienstweg, zodat er achter de huizen ruimte voorzien wordt voor garages." "Nadat de werken in de Krekelstraat afgerond zijn, verkopen we de grond dan opnieuw zodat er een nieuwbouwproject kan komen", zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).





(ASD)