Stad Deinze wil spookpand in handelscentrum kopen: “Een remedie tegen leegstand en tijdelijk onderkomen voor de bib” Stadsbibliotheek zou vanaf volgend jaar tijdelijk verhuizen naar Tolpoortstraat Anthony Statius

21 maart 2019

19u18 4 Deinze Het stadsbestuur van Deinze wil het handelspand Tolpoortstraat 70-72 naast het Collegestraatje aankopen. Terwijl het oude stadhuis op de Markt omgevormd wordt tot stadsbibliotheek, zouden de boeken vanaf volgend jaar daar een tijdelijk onderkomen vinden. “Dit is de beste manier om de leegstand voorgoed weg te werken in onze winkelstraat. Later kunnen daar startende ondernemers terecht”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). De gemeenteraad buigt zich volgende week donderdag over het voorstel.

Wat doe je als stadsbestuur met een handelspand dat al zeven jaar een gapend gat vormt in je handelscentrum? Zelf kopen, zegt men in Deinze. Voor Tolpoortstraat 70-72, met 750 vierkante meter één van de grootste huurpanden in de winkelstraat, wil Deinze 1.350.000 euro neertellen. Niet goedkoop, maar ook geen blinde aankoop, zo redeneert het stadsbestuur. In het kader van de oproep ‘Aankoop handelspanden’ van de Vlaamse regering kan men voor deze aankoop een subsidie van maximaal 500.000 euro krijgen.

“Vroeger was er nog sprake van dat JBC naar dit pand zou verhuizen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “De appartementen boven de winkelruimte zijn verhuurd, maar het pand op het gelijkvloers staat al zeven jaar leeg. De oorzaak van dit probleem is te vinden in een samenloop van omstandigheden: een te hoge huurprijs, de oppervlakte, de inrichting en het feit dat het om een casco-pand gaat. We waren eerst van plan om het pand te huren, maar nu willen we het graag aankopen.” Schepen van lokale economie Bruno Dhaenens (Open Deinze) vult aan: “Deze aanwinst voor ons stadspatrimonium heeft onmiddellijk openbaar nut, want het zal ons kernwinkelgebied versterken. Door de grootste leegstaande handelsruimte in de straat een invulling te geven zal dit indirect een aantrekkingskracht hebben op de straat en bijgevolg zullen de andere leegstaande panden ook meer interesse krijgen. We willen tonen wat er allemaal met dit spookpand kan gedaan worden.”

Het stadsbestuur heeft al ideeën voor een invulling en koppelt dit onmiddellijk aan een ander probleem. “Zoals geweten verhuist de bibliotheek van de hoek van de Markt en de Gentpoortstraat naar het oude stadhuis op de Markt", zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Omdat deze volledige hoek, waartoe ook de technische diensten behoren, als één groot project zal worden ingericht, zochten we een tijdelijk onderkomen voor de stadsbibliotheek. Het pand in de Tolpoortstraat is hier perfect voor: pal in het centrum, wat dan weer positief is voor de passage door de winkelstraat. Het plan is om de bibliotheek volgend jaar te verhuizen, om dan na zo’n vijftal jaar definitief te verhuizen naar het oude stadhuis. De vrijgekomen ruimte in de Tolpoortstraat willen we dan ter beschikking stellen aan jonge, startende ondernemers.”