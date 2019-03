Stad Deinze laat negen unieke graftrommels restaureren: “Een monnikenwerk van twee jaar” Anthony Statius

18 maart 2019

14u58 0 Deinze Na twee jaar restauratiewerken heeft Deinze haar unieke collectie graftrommels terug. Deze grafgiften werden in de 19e eeuw - meestal bij de gegoede burgerij - bij het graf geplaatst. “Een van de trommels is gemaakt van 185 meter staaldraad en het duurde acht maanden om deze te herstellen”, zegt schepen van funerair erfgoed Bart Van Thuyne (CD&V).

Net zoals Brugge en Gent is de stad Deinze een van de weinige steden in Vlaanderen die in het bezit is van een collectie graftrommels. “Op de begraafplaats van Deinze lagen er negen stuks, verspreid over twee graven”, zegt Bart Van Thuyne. “De concessies van de grafzerken zijn verlopen waardoor de stad nu verantwoordelijk is voor deze waardevolle stukken funerair erfgoed.”

De graftrommels verkeerden in slechte staat en twee jaar geleden gaf de stad ze mee aan de restauratoren van de Nederlandse firma Stichting tot behoud van de Drentse graftrommels. “Met grote nauwkeurigheid en veel geduld zijn de vele pareltjes in de kransen gereinigd en opnieuw bevestigd in de trommels”, zegt Van Thuyne. “Bij een van de trommels werd maar liefst 185 meter metaaldraad met kraaltjes tot één geheel aaneengeregen en dit heeft acht maanden geduurd. In totaal zijn de restauratoren twee jaar met dit monnikenwerk bezig geweest.”

De graftrommels worden momenteel bewaard in het mudel en de stad zoekt nog naar een geschikte locatie. “Ze terug op de begraafplaats leggen houdt een risico in, we bekijken alternatieve locaties”, besluit de schepen.