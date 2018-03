Stad bedankt 11.11.11-vrijwilligers 09 maart 2018

De stad Deinze heeft haar vrijwilligers van de 11.11.11-actie in de bloemetjes gezet. Niet toevallig op de nationale complimentendag op maakte de stad de eindcijfers bekend van de 11.11.11-actie in 2017. Hiervoor nodigde ze alle vrijwilligers die aan de actie deelnamen uit voor een hapje en een drankje in dienstencentrum Leiespiegel. In Deinze haalde men 7.295,84 euro op en samen met de giften via overschrijving en de stedelijke toelage werd erin totaal 20.387,84 euro verzameld.











(ASD)