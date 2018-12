Sportdienst geeft party workout voor ALS-liga Anthony Statius

17 december 2018

De dienst sport en recreatie van Deinze organiseert op maandag 17 december een party workout ten voordele van de ALS-liga. Iedereen is welkom om 20 uur in de Brielpoort.

De sportdienst van Deinze trekt de sportschoenen aan voor de Warmste Week. Op maandag 17 december nodigt men iedereen uit voor een party workout in de Brielpoort in Deinze. Onder begeleiding van allerlei soorten muziekstijlen ligt de focus die avond op een totale body workout die leuk, effectief en makkelijk te volgen is. Achteraf kan elke deelnemer genieten van een gratis drankje.

Deelnemen kost 5 euro. Tickets kunnen in voorverkoop verkregen worden bij de dienst sport en recreatie, of de avond zelf ter plaatse aangekocht worden. De opbrengst gaat naar de ALS-liga. Meer info via 09/381.96.61, sport@deinze.be of http://dewarmsteweek.stubru.be/acties/party-workout.