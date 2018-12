Sporen uit middeleeuwen gevonden onder The Philo Anthony Statius

03 december 2018

09u41 0 Deinze Er zijn sporen uit de middeleeuwen gevonden op de Markt van Deinze. “Op de plek waar vroeger café The Philo stond hebben we onder andere dierlijke resten en kogelpotten ontdekt”, zegt Nele Vanholme van het archeologiebureau RAAP uit Eke.

Dat Deinze al vroeg bewoond was, blijkt opnieuw uit het archeologisch onderzoek op de Markt. Tijdens de voorbereidende werken voor het nieuwe appartementsgebouw en de doorsteek naar de RAC-parking op de plaats van het vroegere praatcafé The Philo werden sporen uit verschillende periodes gevonden.

“De sporen dateren uit de oudste geschiedenis van Deinze”, zegt Nele Vanholme. “Zo ontdekten we een akkerlaag uit de vroege middeleeuwen, wat wijst op landbouwactiviteit. Daarnaast hebben we sporen van palen gevonden uit 11e of 12e eeuw. Deze palen vormden de funderingen van houten huizen, die waarschijnlijk in die priode rond de Onze-Lieve-Vrouw-kerk stonden. Verder vonden we ook grote kuilen, die werden gegraven om aan leemwinning te doen. Die leem werd gebruikt voor de wanden van de huizen. Verder botsten we op heel wat dierlijke resten en kogelpotten, wat ons meer kan vertellen over wat men in die tijd at. Deze resten moeten nu nog nauwkeurig onderzocht worden.”

“Tenslotte stelden we vast dat de kelder en de structuur van het vroegere gebouw dateerden uit de 17e eeuw. Het café werd in de loop der jaren meermaals verbouwd, maar de structuur wijst erop dat dit een oud huis moet geweest zijn. “Het gebeurt niet vaak dat er op één locatie sporen uit al deze verschillende periodes worden gevonden. Dit wijst er nog eens op het belang van kleinschalig archeologisch onderzoek in kleinere steden zoals Deinze”, besluit Vanholme.

De stad Deinze verkocht het pand vorig jaar voor 650.000 euro aan vastgoedmakelaar Deinze Onze Thuis met als voorwaarde dat er een publieke doorgang komt. Deze doorsteek zal 3 meter breed en 3,5 meter hoog zijn. Er komt een glazen luifel, het wandelpad zal verlicht zijn en er komt een kunstwerk. Op het gelijkvloers is een winkelpand van 80 vierkante meter met tuin en terras voorzien. De nieuwe residentie zou klaar zijn in 2019.