Spooroverweg Hansbeke sluit in 2020 Voorbereidende werken ringweg rond dorpskern gestart Anthony Statius

12 april 2019

16u51 0 Deinze De komende jaren wordt Hansbeke-dorp één grote werf. De voorbereidende werken voor de ringweg zijn gestart en in augustus graaft men de autotunnel onder het spoor. De overweg in de Nevelestraat gaat midden 2020 dicht voor auto’s en er komt een pleintunnel, die als ontmoetingsplaats voor fietsers, voetgangers en treinreizigers moet dienen.

Er beweegt wat in Hansbeke. Het tracé van de toekomstige omleggingsweg begint stilaan vorm te krijgen en het verkeer komende van Nevele kan in de verte al de spoorweg zien liggen. Ter hoogte van de spooroverweg werden werfcabines opgetrokken en aan de kant van de Zandestraat wordt alles in gereedheid gebracht voor de ondertunneling van het spoor voor het autoverkeer.

“Infrabel legt een derde en vierde spoor aan tussen Landegem en Aalter en Hansbeke wordt het epicentrum van de werkzaamheden”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “Dit is een van de laatste missing links op de verbinding tussen Gent en Brugge. Als alles volgens planning en budget verloopt zou deze verdubbeling van het aantal sporen volledig klaar moeten zijn tegen eind 2024. In Hansbeke gaat het echter om meer dan enkel de aanleg van twee extra spoorlijnen. De stad Deinze werkt samen met Infrabel, AWV, NMBS, Farys en Aquafin om een nieuwe rondweg, een nieuw station, de heraanleg van aanpalende straten en een ontdubbeld rioleringsstelsel te realiseren.”

“Ondertussen zijn de voorbereidende werken gestart”, zegt Cornelis. “De rondweg, die de naam Julius Nieuwlandweg krijgt, start ter hoogte van het huidige kruispunt van de Nevelestraat met de Rostraat. Op de plaats van dat kruispunt komt een rotonde. De Julius Nieuwlandweg zal worden doorgetrokken tot aan de Zandestraat, waar ze onder de spoorweg en de Merendreestraat loopt en via een nieuwe tracé zal uitkomen aan de Vaartstraat voorbij restaurant ‘t Oud Gemeentehuis. Zo wordt alle doorgaand verkeer weggeleid van het dorpscentrum, zodat Hansbeke opnieuw leefbaar kan worden. Momenteel moet al dit verkeer via de Nevelestraat het dorp binnenrijden en dit zorgt voor zeer onveilige situaties, zeker ter hoogte van het schooltje.”

“De werken komen dit jaar eindelijk in een stroomversnelling. In augustus wordt de bouwput voor de tunnel ter hoogte van de Zandestraat gegraven en tegen midden 2020 zou deze moeten klaar zijn. Dan wordt immers de spooroverweg in de Nevelstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overweg wordt vervangen door een unieke pleintunnel en dit moet een ontmoetingsplaats worden voor fietsers, voetgangers en treinreizigers. De bedoeling is dat fietsers en voetgangers via deze tunnel op een veilige manier het dorp kunnen binnenrijden. Langs de rondweg komende van de Rostraat wordt een afgescheiden fietspad aangelegd, maar om onder de spoorweg te rijden zal je via de Zandestraat naar de pleintunnel geleid worden. De autotunnel zal dus niet toegankelijk zijn voor zwakke weggebruikers.”

Om de inwoners beter te informeren over de verschillende fases en de timing van de werken wordt er op donderdag 6 juni een infomarkt georganiseerd in de gemeentezaal van Hansbeke.