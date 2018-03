Spijt van vrijgelaten dief duurt nog geen dag 29 maart 2018

Nog geen dag. Zolang kon een pas vrijgelaten dief het volhouden om nieuwe feiten te plegen. Na eerdere gevallen van afpersing en diefstal was een 29-jarige Deinzenaar vrijgelaten onder voorwaarden, in afwachting van zijn proces. Onmiddellijk erna sloeg hij weer toe, onder invloed van alcohol en medicatie. Hij bedreigde een jonge tiener met een wapen bij een snoepautomaat. "Wat moeten we toch met u doen, meneer?", vroeg rechter Caroline Blomme. Zijn advocaat antwoordde enigszins verrassend: hem in de gevangenis laten zitten. Normaal gaat een advocaat voor de vrijlating. "Maar het is duidelijk dat mijn cliënt niet kan buitenkomen zonder problemen te veroorzaken. Ik stel voor om de zaak uit te stellen tot hij in de psychiatrie terecht kan - hij pleegt alle feiten met alcohol en medicatie in zijn bloed. Daarna zien we hoe we dit afhandelen." (OSG)