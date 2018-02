Sparta-fans vinden thuishaven in New Derby SASKIA EN CHOCO OPENEN VOLKSCAFÉ LANGS GAVERSESTEENWEG ANTHONY STATIUS

09 februari 2018

02u27 309 Deinze De Leiestad heeft er met New Derby nog eens een echt volkscafé bij. In het voormalige pand van De Zoeten Inval langs de Gaversesteenweg kan je sinds deze week terecht bij Saskia en Jurgen Eggerick, die bij de supporters van Sparta Petegem beter gekend is als Choco. "Er zijn veel te weinig volkscafés; zo'n plek waar een familiale sfeer hangt en waar iedereen elkaar kent", zegt Choco.

Ze bestaan nog, de gezellige volkscafés waar een pintje bestellen een beetje aanvoelt als thuiskomen. In New Derby langs de Gaversesteenweg in Deinze zie je het onmiddellijk: een spaarkas aan de muur, een - weliswaar elektronische - jukebox naast de toog en een tapbiljart achteraan. Wat ook opvalt zijn de groene vlaggen en affiches die overal gedrapeerd zijn. Wanneer de voorzitter van Green Army, de supportersclub van voetbalclub KFC Sparta Petegem, een café opent, dan wordt het automatisch een beetje een supporterscafé. Naast café Olympia wat verderop in de straat, vinden de fans van groen-zwart bij Saskia Cosijns (45) en Jurgen 'Choco' Eggerick (46) een nieuwe pleisterplaats. "Saskia heeft lange tijd gewerkt in de kantine van Sparta Petegem", zegt Choco. "Ik heb een koksopleiding gevolgd aan de hotelschool Ter Groene Poorte en in mijn jeugdjaren heb ik in de horeca gewerkt. Nu werk ik al jaren als zelfstandig schilder en dat ga ik ook blijven doen. Het is vooral mijn vrouw die in het café zal staan. Ze wou al zo lang haar eigen zaak en toen we hoorden dat De Zoeten Inval stond over te nemen, hebben we niet getwijfeld. Vroeger heette dit café Derby en aangezien iedereen nog altijd deze naam gebruikt hebben we het omgedoopt tot New Derby."





Familiaal volkscafé

"Het concept? Een familiaal volkscafé, want die vind je de dag van vandaag veel te weinig. Voor een pintje van het vat betaal je 1,90 euro en in het flesje je 1,80 euro. Binnen is er een rokersruimte en naast onze tapbiljart zijn er ook dartboards en bingokasten onderweg. Er staat ook een televisie om naar het voetbal te kijken en tijdens het WK zenden we alle matchen uit op groot scherm. We liggen op wandelafstand van de velden van Sparta Petegem en alle voetbalsupporters zijn zeker welkom. Wanneer er op verplaatsing wordt gespeeld, vertrekt de bus hier ofwel aan café Donky's aan het station", aldus Choco.





Voor wie zich afvraagt van waar de cafébaas zijn nogal dubbelzinnige bijnaam heeft gehaald: "Mijn bijnaam? Ik ben zeer slecht in namen onthouden en daarom noem ik iedereen 'choco'. Op den duur zijn de mensen mij dan ook maar choco beginnen noemen en de naam is blijven plakken. De meesten weten zelfs niet eens dat ik Jurgen heet", lacht Choco.





New Derby is iedere dag open vanaf 10 uur. Op dinsdag is het café gesloten en op woensdag is het pas om 14 uur open. Er is een Facebookpagina in de maak.