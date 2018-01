Spaghetti tot in de late uurtjes TWEE HORECABEESTEN OPENEN BISTRO/TAPASBAR OP MARKT ANTHONY STATIUS

26 januari 2018

02u51 0 Deinze Hippe horeca boomt in Deinze. Na 't Pompierke en Black Box 66 openen twee horecabeesten op vrijdag 2 februari Bar&zo in de vroegere ginbar Tipic op de Markt. Xavier Verleye (44) brengt zijn kookkunsten van 't Bachtenaerke - inclusief de spaghetti - mee en Jurgen Standaert van het 't Fruiteniertje in Sint-Martens-Latem zorgt voor een tapaskaart.

Het uitgaansleven van weleer komt stilaan terug naar Deinze. Het nieuwe danscafé Black Box 66 aan het station draait op volle toeren en ook op de Markt is 't Pompierke een mooie aanwinst. Vanaf 2 februari zal het net zoals in de tijden van de Falstaff weer mogelijk zijn om laat op de avond te genieten van een verse spaghetti. Kok van dienst is Xavier Verleye (44), zeker geen onbekende in de Deinse horecawereld. Eind vorig jaar namen Xavier en zijn mama Ginette na dertig jaar afscheid van het dorpscafé 't Bachtenaerke in Bachte-Maria-Leerne. Nu neemt Xavier samen met Jurgen Standaert, tot 2012 eigenaar van delicatessenzaak 't Fruiteniertje langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem, Tipic over. De voormalige ginbar wordt herdoopt tot Bar&zo, een aperitief-, cocktail- en koffiebar met gerechten en tapas."





"De keuken van 't Bachtenaerke komt deels terug", zegt Xavier. "Zo zijn er de verschillende soorten croque monsieur, kaas- en garnaalkroketten en enkele pasta's waaronder de spaghetti maison. Deze spaghetti - de helft bolognaisesaus, de andere helft kaas- en hespsaus en mengen maar - was vroeger een favoriet onder de klanten. De keuken is de hele dag open, dus wie 's avonds laat nog honger heeft, is meer dan welkom."





"Daarnaast bieden we ook tapas aan", zegt Jurgen. "Geen frituurhapjes, maar wel kwaliteitsvolle tapas van leveranciers uit Italië en Spanje, waar ik vroeger ook mee samenwerkte. Zo zal je bij ons ibercio-ham, focaccia of patatas bravas vinden aan een zeer betaalbare prijs."





Terras

"Het is geen ginbar meer, maar je vindt er wel nog 33 soorten gin, bovenop een uitgebreide kaart met cocktails, wijn en bier", zegt Xavier. "Onze naam zegt het ook; we zijn meer dan een bar, het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het interieur is hoofdzakelijk hetzelfde gebleven, maar we hebben wel geïnvesteerd in een nieuwe keuken. Bar&zo heeft elke avond een playlist met loungemuziek en in de zomer kan je genieten van je drankje op een zonovergoten terras."





En Jeremy Chiers van Tipic? "Ik heb plannen voor een nieuwe horecazaak, maar die zijn nu nog helemaal niet concreet. Nu ga ik wat freelancewerk doen in de horeca", zegt Jeremy Chiers.





Bar&zo is open vanaf 11 uur, behalve op woensdag vanaf 9 uur. In het weekend gaan de deuren open om 15 uur en op donderdag is de bar gesloten. "We zijn op maandag en dinsdag open omdat Deinze dan een beetje dood is. We willen testen of we ook op die momenten wat leven op de Markt kunnen brengen", zegt Jurgen. In het openingsweekend gaan de deuren open vanaf 15 uur en de klanten krijgen een glas cava en tapas. Meer info via de Facebookpagina 'Bar&zo'.