Spaghetti-festijn ten voordele van Indisch dorp Anthony Statius

14 januari 2019

13u20 0

Deinzenaar Dirk Lootens organiseert op zondag 10 februari een spaghetti-namiddag ten voordele van Village Support Rangaroon. Op het menu staan een aperitief, een bord spaghetti en een dessert en de opbrengst wordt in april gebruikt voor diverse duurzame projecten in Rangaroon, Darjeeling in India. Ook de vzw Children at Risk en Calcutta Sponsor Aid zullen aanwezig zijn met een Indisch winkeltje. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur in Leiepoort campus Sint-Hendrik in de Guido Gezellelaan 105 in Deinze.

Inschrijven kan ten laatste op maandag 4 februari door te mailen naar lootens.nijs@telenet.be.