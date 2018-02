Sp.a zonder Groen(Rood) naar de kiezer 03 februari 2018

03u03 0 Deinze De Sp.a-afdelingen van Deinze en Nevele trekken samen naar de kiezer. Voorzitters Wouter De Schepper en Walter Gorré betreuren dat de gesprekken met GroenRood Deinze en Groen Nevele op een sisser uitdraaiden. "Toch zullen we met enkele verrassende kandidaten naar buiten komen."

De Deinse en Nevelse socialisten gaven op hun nieuwjaarsreceptie in zaal De Pulle in de Stationsstraat de aftrap van hun gezamenlijke verkiezingscampagne. Vandaag (zaterdag) vindt er een algemene ledenvergadering plaats waarbij er zal worden gesproken over de lijstvorming.





"We hebben wat vertraging opgelopen omdat er tot enkele weken geleden gesprekken liepen met GroenRood Deinze en Groen Nevele", zegt Wouter De Schepper, voorzitter van sp.a Deinze. "In de nieuwe fusiestad is het van groot belang dat er een progressieve partij is die kan doorwegen op het beleid. Om die reden hebben we de afgelopen maanden sterk ingezet om met een breed progressief front naar de kiezer te kunnen trekken. Wij vinden het met sp.a absoluut een gemiste kans dat er opnieuw twee linkse partijen zullen opkomen, maar de collega's van GroenRood en Groen zagen dit niet zitten", zegt Walter Gorré, voorzitter van sp.a Nevele." "Toch trekken we met een brede, open en progressieve lijst naar de verkiezingen. Binnenkort komen we met een aantal verrassende keuzes naar buiten", aldus De Schepper. (ASD)