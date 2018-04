Sp.a lanceert lijst zonder kandidaten, wel met oproep 06 april 2018

Sp.a Deinze-Nevele heeft gisteren de lijst sp.a plus gelanceerd, voorlopig zonder kandidaten. Via een Facebookpagina en een filmpje doen ze een oproep naar alle inwoners om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. #vooriedereen is de boodschap. "We geraken zeker aan genoeg kandidaten, maar willen iedereen de kans geven", zegt voorzitter Wouter De Schepper. Door het fusieverhaal moeten 35 kandidaten gevonden worden.





"We zijn een democratische partij die participatie hoog in het vaandel draagt", zegt Wouter De Schepper. "Met onze lijst sp.a plus willen we eerst iedereen de kans geven om zich aan te bieden. We hopen hierdoor een gezonde mix van sp.a'ers en geëngageerde mensen van zowel Deinze als Nevele op onze lijst te hebben." "De kop en de staart van de lijst worden bekendgemaakt op 1 mei", vult co-voorzitter Walter Gorré aan. Wie wil meedoen, mailt naar doemee@spaplus.be. (ASD)