Sp.a-afdelingen vormen eengemaakt fusiebestuur 08 februari 2018

02u42 0 Deinze Bij de Deinse en Nevelse socialisten gaat het snel. De leden van beide partijen verkozen al een eengemaakt fusiebestuur met een duovoorzitterschap. De huidige voorzitters Wouter De Schepper (Deinze) en Walter Gorré (Nevele) gaan samen het nieuwe zestienkoppige bestuur naar 14 oktober leiden.

In een periode met heel wat name dropping en lijstvoorstellingen, schakelen de sp.a-afdelingen van Deinze en Nevele al een versnelling hoger. "We hebben niet gewacht tot de officiële start van de fusie in 2019 om één bestuur te vormen", zegt de Deinse voorzitter Wouter De Schepper. "Onze leden hebben op zaterdag 3 februari al een nieuw, eengemaakt bestuur met een duovoorzitterschap gekozen. Samen met Walter Gorré van Nevele zullen wij samen met het nieuwe zestienkoppige bestuur de gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden."





"Er liggen een pak ideeën op de plank, zowel inhoudelijk als qua aanpak van de campagne en nu kunnen we al samen knopen doorhakken", zegt voorzitter Walter Gorré. "Op dinsdag 6 februari hadden we een eerste bestuursvergadering waarna we snel werk zullen maken van onze actiepunten en over ons programma en onze lijstvorming kunnen beginnen communiceren." (ASD)