Souschef Piet naar finale Bocuse d'Or 14 juni 2018

02u30 0 Deinze Grammenaar Piet Vande Casteele (20) en zijn Belgisch kookteam stoten door naar de wereldfinale van Bocuse d'Or in Lyon. Samen met chef-kok Lode de Roover en coach Jo Nelissen behaalde hij de zesde plaats op de Europese finale in Turijn.

Slechts 10 van de 20 deelnemende Europese landen maakten kans op een ticket voor de tweejaarlijkse Bocuse d'Or, het grootste gastronomische evenement ter wereld. Ons nationale team behaalde een mooie zesde plaats op de Europese finale in Turijn.





"Een fantastische prestatie", zegt de jonge aankomende kok Piet Vande Casteele. "Enkel het gevreesde Scandinavische blok - met Denemarken op kop - en Frankrijk scoorden beter, maar om als klein land al die andere toppers achter ons te laten, dat voelt goed. Ons voorgerecht, waarin we onze Vlaamse asperge verwerkten, kreeg van de jury zelfs een vierde plaats. Alles is vlot verlopen, geen fouten en na een kwartier waren de zenuwen onder controle. En nu? Genieten van een welverdiende vakantie om er in augustus opnieuw in te vliegen. In januari wordt het alles of niets." (ASD)