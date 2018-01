Souplex opent tijdelijke Winterbär 02u47 0 Foto Anthony Statius Daan Boydens in zijn Winterbär. Deinze Klinken op het nieuwe jaar kan nog de hele week in zaal Souplex in Deinze. Eigenaar Daan Boydens installeerde er een gezellige Winterbär en deze is nog open tot en met vrijdag vanaf 17 uur.

Nieuwjaar is dan misschien wel al voorbije, maar het 'nieuwjaren' kan gerust nog enkele dagen of weken blijven duren. Daan Boydens nodigt iedereen uit in zaal Souplex om er iets te komen drinken in de Winterbär. De feestzaal werd aangekleed in een winters thema; de vuurtjes branden en de witte schapenvelletjes liggen gespreid.





"Wie met de collega's , vrienden of familie nog eens wil toosten op het nieuwe jaar, is meer dan welkom", zegt Daan. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de kinderspeeltuin is uitzonderlijk open tot 22 uur."





(ASD)