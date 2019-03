Souplex ontvangt opnieuw Rode Duivels-fans Anthony Statius

20 maart 2019

07u58 0 Deinze Daan Boydens en het team van zaal Souplex halen donderdag en zondag hun groot scherm al boven voor de EK-kwalificatiematchen van de Rode Duivels.

“Als believers van het eerste uur staan we opnieuw paraat om onze Rode Duivels aan te moedigen”, zegt Daan. “Iedereen is welkom in zaal Souplex om de eerste kwalificatiewedstrijden samen te bekijken. Op donderdag 22 maart spelen de Rode Duivels tegen Rusland en op zondag 24 maart is er de EK-kwalificatiematch tegen Cyprus. De deuren gaan telkens open om 20.30 uur en de matchen beginnen om 20.45 uur. We bieden gratis gefrituurde hapjes aan.”