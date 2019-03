Solidariteitstocht voor Congolees ziekenhuis Anthony Statius

15 maart 2019

16u00 0 Deinze Enkele vrijwilligers van het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze organiseren op zaterdag 16 maart een solidariteitstocht ten voordele van het partnerziekenhuis in Kasongo Lunda in Congo.

“Congolese vrouwen moeten elke dag opnieuw, soms urenlang, te voet water halen”, zegt initiatiefneemster Sabine Van de Vyver. “Er zijn ook mama’s die urenlang moeten stappen om bij complicaties in het ziekenhuis te bevallen. Uit solidariteit en omdat deze mensen onze hulp en steun hard nodig hebben organiseren we een voettocht tussen Deinze en Wondelgem.”

Er zijn verschillende afstanden mogelijk van 40 of 20 kilometer en er is ook de mogelijkheid om 40 kilometer te fietsen. Op iedere tocht worden er stopplaatsen voorzien. Deelnemen kost 25 euro. Meer info via sabine.van.de.vyver en @azstvdeinze.be.