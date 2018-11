Soldaat vraagt vriendin ten huwelijk na redding door Sea King Anthony Statius

27 november 2018

18u36 1 Deinze Hoe vraag je je vriendin op een originele manier ten huwelijk? Nadat ze net werd gered door een Sea King-helikopter, natuurlijk. Soldaat Nico De Cloedt zorgde tijdens de militaire oefening Donza Response ongetwijfeld voor het mooiste moment van de dag. Net nadat ze werd gedropt door de Sea King, ging de soldaat op de knie voor zijn Sylvie. “Natuurlijk heb ik ja gezegd”, zegt Sylvie.

Deinzenaar Nico De Cloedt had zijn huwelijksaanzoek tot in de puntjes voorbereid. Wat wil je ook van een adjudant-chef van de dienst planning en training van het Belgisch Leger? Samen met honderden andere militairen van het 11de Bataljon Genie is Nico gestationeerd in Deinze voor de grootscheepse militaire oefening Donza Response. Zijn vriendin Sylvie en hun tienjarige dochter Jana kwamen op dinsdag 27 november even kijken naar papa aan het werk. Die dag zou de Sea King-helikopter enkele figuranten winchen en Nico wist zijn geliefde te overtuigen om deel te nemen aan de reddingsoperatie. De Sea King kwam de nietsvermoedende vrouw oppikken in het gesimuleerd overstromingsgebied in Astene en bracht haar naar de atletiekpiste in de Brielmeersen in Deinze. Daar werd ze opgewacht door haar man en die ging plots op één knie zitten.

“Iedereen van het bataljon wist er natuurlijk al van”, zegt een trotse Nico. “Vorige week heb ik aan haar vader de toestemming gevraagd. Alles was geregeld maar mijn plan dreigde even te mislukken omdat de Sea King door het mistige weer misschien niet zou uitvliegen. Toen heb ik toch wel even wat stress gehad, maar het is toch gelukt.”

En Sylvie? Die belandde na haar helikoptervlucht voor een tweede keer in de wolken. “Natuurlijk heb ik ja gezegd, wat een origineel aanzoek”, zegt Sylvie. “We zijn ondertussen twaalf jaar samen en we wonen al tien jaar in Deinze. We hebben elkaar leren kennen op de brug van Beveren, op een door onze vrienden en familie gearrangeerde date. We kenden elkaar helemaal niet maar het klikte onmiddellijk en kijk eens, nu gaan we trouwen.” Hun eerste nacht als verloofd koppel zullen Nico en Sylvie echter niet samen kunnen doorbrengen. “Ik moet helaas in mijn veldbed slapen, want de militaire oefening duurt nog tot het einde van de week. Sylvie zal nog tot vrijdagavond op mij moeten wachten, dan mag ik naar huis”, zegt Nico.