Sofie Cocquyt (CD&V) pakt uit met eetbare verkiezingsflyer 15 juni 2018

Sofie Cocquyt (CD&V)) uit Deinze lanceert een verkiezingscampagne om duimen en vingers bij af te likken. "Ik heb al mijn flyers en visitekaartjes geprint op eetbaar hostiepapier. Minder belastend voor het milieu en wie zich stoort aan al die verkiezingsfolders, die kan de mijne opeten"

De prijs voor origineelste én smakelijkste verkiezingsstunt gaat voorlopig naar Sofie Cocquyt (37) uit Meigem. De huidige fractieleidster voor CD&V in de Deinse gemeenteraad staat op de negende plaats voor de verkiezingen van 14 oktober en om haar boodschap aan de man te brengen zorgt ze voor een ludieke primeur: eetbare flyers.





"Het idee werd geïnspireerd door de Facebookgroep Clean Deinze, dat zijn vrijwilligers die zwerfvuil bestrijden", vertelt Sofie. "Iemand postte filmpje van een man die een hamburger met papier en al opat. Toen er in Deinze tussen de politieke partijen geen consensus kwam over verkiezingen zonder affiches, besloot ik om zelf op een milieubewuste wijze campagne te voeren. Eetbaar papier bleek het ideale hulpmiddel: de flyers zijn gemaakt van water en zemelen, dus perfect biologisch afbreekbaar."





"Mijn slogan luidt 'Een buikje vol... met politiek'. Dit is een knipoog naar mijn vader Johan, actief als gynaecoloog in Deinze, maar ook naar mijn man Jonas en onze drie kinderen Xander (11), Yenka (10) en Zeppe (3), met wie ik als vierde generatie het fruitbedrijf Cocquyt uitbaat. En wie zijn buik vol heeft van politiek en de honderden flyers. Die kan de mijne gewoon opeten. Al krijg je er wel een groene tong van." (ASD)