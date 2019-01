Soete Beese monument in ere hersteld Anthony Statius

04 januari 2019

14u27 1 Deinze Het Soete Beese monument van Landegem werd in ere hersteld. Het originele kunstwerk van Marie-Louise De Buck staat in de bibliotheek en op het pleintje aan de Vosselarestraat staat nu een nieuw bronzen beeld. “Een mooie herinnering aan Landegem als aardbeiendorp”, zegt Willy Van Parys, gewezen organisator van de tentoonstelling Die Soete Beese, dire vroeger jaarlijks plaatsvond in het dorp.

In een niet zo lang verleden draaide alles in Landegem rond de aardbei. Jaarlijks kwamen honderden lekkerbekken naar Die Soete Beese feesten in de sporthal, waar de kwekers streden om de titel van mooiste aardbeien. De nu 72-jarige Willy Van Parys was de man die zich 33 jaar lang bezighield met de tentoonstelling in de sporthal.

“In de jaren 60 waren er nog veel kleine landbouwbedrijven die een centje bijverdienden met het kweken van aardbeien”, zegt Willy. “Daarnaast hadden ook veel particulieren aardbeien in hun moestuin staan. Bij het toenmalige Feest- en Sportkomitee ‘Willen is Kunnen’ rijpte het idee om een aardbeienfeest te organiseren. Onder impuls van groothandelaar in groenten en fruit Antoine De Gheest startte Willen is Kunnen met deze jaarlijkse traditie en na zo’n vijftien edities richtte Antoine zijn eigen comité Die Soete Beese om het evenement onder die naam verder te organiseren. Die Soete Beese vond telkens plaats in juni en was gespreid over drie dagen. Op zaterdag was het hier een echte vedetteparade met Will Tura, Helmut Lotti, Rob De Nijs en tal van andere zangers. De zondag was de hoogdag met de wedstrijd om de mooiste aardbeien. Deze werden door een vakjury gekeurd op presentatie, eenvormigheid, dikte, frisheid en rijpheid. Op woensdag werd er altijd afgesloten met het feest voor de derde leeftijd. In de jaren 90 is het aantal kwekers sterk gedaald, waardoor er minder deelnames waren en uiteindelijk is de wedstrijd doodgebloed. De laatste editie van Die Soete Beese vond plaats in 2003.”

“Een hoogtepunt was de viering van ons 25-jarig bestaan”, zegt Willy. “Ter gelegenheid van dat jubileum maakte kunstenares Marie-Louise De Buck in 1992 een beeldhouwwerk in de vorm van een bloedrode aardbei. Het kunstwerk rustte op een muurtje naast een vijver op de hoek van de Veldbloemlaan en de Vosselarestraat in hartje Landegem. Helaas werd het monument gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw, maar onder onze impuls werd het in ere hersteld. Het originele keramische beeld kreeg een nieuwe plaats in de inkomhal van de bibliotheek en op de vroegere plaats werd een nieuw bronzen beeld ingehuldigd. Zo hebben we toch een blijvende herinnering aan Landegem als aardbeiendorp”, zegt Willy.