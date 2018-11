Snelheidscontrole op Heerdweg: 126 bestuurders lopen tegen de lamp Jeroen Desmecht

26 november 2018

14u39 0 Deinze De politiezone Deinze-Zulte heeft zaterdag 844 bestuurders gecontroleerd op snelheid. 122 bestuurders reden te snel en vlogen op de bon.

De controle vond zaterdag plaats op de Heerdweg in Deinze, waar een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt. De politie controleerde in totaal 844 bestuurders. 126 bestuurders, goed voor ongeveer 15 procent, reed te snel. De hoogste snelheid die werd gemeten was 87 km/u.