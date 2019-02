Snelheidscontrole in Deinze, Zulte en Lievegem: meer dan één op tien rijdt te snel JDG

14u11 4 Deinze De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft zaterdag een grootschalige snelheidscontrole georganiseerd. Meer dan één op de tien van de 1.550 gecontroleerde voertuigen reed te snel.

In totaal werden 157 laagvliegers gevat, wat neerkomt op 10,13 procent. De hoogste snelheid werd gemeten op de Grote Baan in Lievegem, waar een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur geldt: daar reed een bestuurder met een snelheid van 103 kilometer per uur voorbij het flitstoestel. Meer dan dertig kilometer per uur te snel dus.