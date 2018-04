Snel test truck die rijdt op afval 12 april 2018

Het transportbedrijf Snel Logistic Solutions uit Deinze test een truck die rijdt op zuivere 'HVO-biodiesel'. "Die brandstof wordt gewonnen uit afval. Duurder maar ecologischer: 89% minder CO2, 33% minder fijnstof en 9% minder stikstof", klinkt het bij Snel.





Snel Logistic Solutions rijdt drie maanden lang met een DAF CF op HVO-biodiesel. "Deze duurzame brandstof is volledig circulair, want ze wordt gemaakt van afval- en reststromen", klinkt het. "Ze biedt een volwaardig alternatief voor de fossiele diesel en past perfect in onze duurzaamheidsstrategie. Met deze truck gaan we testrijden en de uitstoot vergelijken met deze van onze 147 dieseltrucks en drie lng-voertuigen. Het is een gok, maar als het werkt, dan hebben we een bewezen businessmodel om naar verladers te trekken die hun ecologische voetafdruk willen verminderen."





Er hangt wel een prijskaartje aan. "HVO is veel duurder dan diesel en het is dan ook afwachten of de klant bereid is om te betalen." (ASD)