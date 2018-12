Smurrie op de Leie na brand in Waregem Anthony Statius

24 december 2018

13u52 0 Deinze Op de Leie was de voorbije dagen een witte smurrie te zien. Het gaat om bluswater dat op woensdag 19 december na een brand in chemiebedrijf Matco in Waregem in de Gaverbeek is terechtgekomen. “Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid”, zegt Björn Bryon, communicatieverantwoordelijke bij Brandweer Zone Centrum.

“Tijdens een brand in chemiebedrijf Matco in Waregem is er op woensdagavond 19 december verontreinigd bluswater in de Gaverbeek terechtgekomen”, zegt Bryon. “Ondanks pogingen om de vervuiling na de brand lokaal in te dammen en op te pompen, is er door de hevige neerslag toch vervuild water afgedreven richting de Leie. Het water heeft lokaal een witte kleur. Dat komt omdat er met het bluswater ook latex is terechtgekomen in de Gaverbeek.” De witte wolk was dit weekend te zien ter hoogte van Astene Sas en dreef verder richting Drongen.

“Ter hoogte van Matco werd een dam gemaakt om de resterende afvalwaterstroom onmiddellijk op te pompen zodat er geen vervuiling meer bij komt. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in de Gaverbeek en de Leie de voorbije dagen metingen uitgevoerd. Omdat de verontreiniging zeer goed oplosbaar is in water, is het niet mogelijk om die te verwijderen. De enige oplossing is om af te wachten tot de vervuiling verder afstroomt en verdunt richting de Schelde en de zee. Het debiet van de Leie wordt verhoogd om dat proces te versnellen. Er zijn ook maatregelen genomen om te voorkomen dat de verontreiniging de Gentse binnenstad bereikt. Zo zijn er drie sluizen gesloten”, aldus Bryon.