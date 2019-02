Slowaakse ambassadeur te gast in Deinze Anthony Statius

18 februari 2019

15u53 0 Deinze De Slovaakse ambassadeur Peter Kormúth was zondag te gast in Deinze. Hij werd ontvangen op het stadhuis door schepen van Cultuur Rutger De Reu (CD&V) en woonde nadien het optreden van de Slovaakse jazzgroep Headmovers bij in de kelder van de bibliotheek.

Op zondag 17 februari kreeg Deinze tweemaal bezoek uit Slowakije. VTBKultuur Deinze nodigde voor haar Jazzy Sunday-reeks de jazzgroep Headmovers uit en ook de ambassadeur van het Oost-Europese land kwam luisteren.

“De Slovaakse ambassadeur Peter Kormúth was bijzonder geïnteresseerd in de stadskernvernieuwing en hij was onder de indruk van het Leietheater”, zegt cultuurschepen De Reu. “Hij hoopt binnenkort met andere Slovaakse muzikanten te kunnen terugkeren naar het cultureel centrum. De ambassadeur kreeg alvast een uitnodiging voor de start van Gent-Wevelgem, waar die andere Slovaakse ster, Peter Sagan, ook dit jaar aan de start in Deinze verwacht wordt.”