Slagbomen D-Shopping opnieuw actief door hoge parkeerdruk Anthony Statius

30 december 2018

15u16 4 Deinze De slagbomen aan de ingang van het D-Shoppingpark in de Guido Gezellelaan zijn opnieuw actief. Eigenaar Johan De Bie van nv Bimmo ziet de parkeerdruk almaar stijgen en uit onderzoek blijkt dat ook veel niet-shoppers de parking gebruiken. “De parking is in de eerste plaats voor de klanten van onze huurders bedoeld”, zegt Johan De Bie. De slagbomen gaan tussen 18.45 uur en 9.15 uur naar beneden.

Begin april 2016 verkocht Patrick Piens zijn D-Shoppingpark in de Guido Gezellelaan aan de Antwerpse nv Bimmo. Deze kmo-holding is eigenaar van talloze retailparken in Vlaanderen en oprichter van de ketens Selfmade (Hubo), Fun en Tuincomfort. De nieuwe eigenaar Johan De Bie zei toen dat er voor de consument niet veel zou veranderen, behalve dat er een soepeler parkeerregime zou worden gevoerd. De slagbomen aan de ingang van de parking verdwenen en er werd ook niet meer streng gecontroleerd. Maar nu ziet nv Bimmo zich genoodzaakt om de slagbomen terug in te schakelen.

“Ons soepel parkeerregime heeft even gewerkt, maar er wordt te veel misbruik van gemaakt”, zegt Johan De Bie. “Onze parking is zeker niet te klein, maar de parkeerplaatsen worden meer en meer ingenomen door niet-klanten en hierdoor is ze vaak verzadigd. We kregen klachten van onze huurders en dat is begrijpelijk. Het gebeurt dikwijls dat klanten de parking oprijden en na een vruchteloos rondje op een overvolle parking terug moeten vertrekken.”

“Om een beter beeld te krijgen van wie onze parking gebruikt, hebben we gedurende een maand een onderzoek gevoerd. Daaruit blijkt dat een groot deel van de parkeerplaatsen wordt ingenomen door bezoekers en personeel van de muziekacademie, maar ook van de bibliotheek en de omliggende scholen. Sommigen parkeren hun auto rond 8 uur ’ s morgens om die er dan een hele dag te laten staan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb er geen problemen mee dat klanten van de bakker, de slager of de tandarts een kwartiertje onze parking gebruiken, maar niet om er uren te blijven staan. Om misbruik tegen te gaan, hebben we een systeem uitgedokterd waarbij je pas vanaf een bepaald uur de parking kan oprijden.”

De slagbomen gaan ‘s morgen vanaf 9.15 uur omhoog en om 18.45 uur, een kwartier na sluitingstijd, gaan ze terug naar beneden. “Als het moet, gaan we nog verder met een bonnetjessysteem, maar we hopen dat het niet zover komt. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om terug te keren naar het strenge parkeerbeleid van vroeger. De voorbije jaren hebben we ingezet op klantvriendelijke marketing zoals gadgets uitdelen of onze klanten trakteren op gratis frietjes. Dit werpt zijn vruchten af; we krijgen meer en meer bezoekers over de vloer en dus willen we ervoor zorgen dat zij hier allemaal kunnen parkeren.”