SK Deinze-dames zamelen 2.105 euro in voor Viblo Leieland

De steunactie van voetbalclub KMSK Deinze heeft 2.105 euro opgebracht voor de school Viblo Leieland. Initiatiefneemsters Tine Soenen, Greta Decock en Kathleen Gevaert kwamen de cheque op de speelplaats overhandigen.





"We hebben 400 steunkaarten verkocht. Op onze Nacht van SK Deinze op 12 november waren er 130 aanwezigen voor de trekking van onze tombola", zegt Greta. "We zijn blij dat we op zo'n korte tijd zoveel mensen hebben kunnen warm maken voor ons initiatief."





"De opbrengst gaat naar de herinrichting van een kindvriendelijke speelplaats", zegt directeur Pascal Raes. "De muurschildering wordt vernieuwd en er komen nieuwe speeltuigen. Dit jaar bestaat onze school vijftig jaar en dat vieren we met een groot feest in het eerste weekend van oktober. "





