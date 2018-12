Sinterklaas toont hoe je veilig naar LEERNEst komt Anthony Statius

03 december 2018

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten passeerden gisteren aan basisschool LEERNEst in Bachte-Maria-Leerne. Naast heel wat lekkers had Sinterklaas ook wat mobiliteitstips mee voor de kindjes. “Draag een fietshelm, een fluohesje en blijf op het fietspad”, aldus de sint, die te voet naar school kwam.

“Wij werken rond een milieuvriendelijke school”, zegt Karin Delbaere, die samen met Sabine De Meyer het directieteam vormt. “Onze kinderen proberen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Naast Sinterklaas hebben we ook onze burgemeester uitgenodigd omdat hij toch wel het boegbeeld is van de mobiliteit in Deinze. Hij is speciaal met zijn bakfiets gekomen om een van de Zwarte Pieten te vervoeren. We willen hiermee onze leerlingen extra motiveren om met de fiets naar school te komen, maar op een veilige manier.”