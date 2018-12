Sinterklaas leest kwartiertje voor in Leieparel Anthony Statius

04 december 2018

12u28 0

Sinterklaas en Zwarte Piet doen meer dan enkel snoep uitdelen. In basisschool Leieparel kwam de Sint dinsdagochtend een kwartiertje voorlezen uit het “redelijk groot sprookjesboek”.

“Met een knipoog naar Ketnet, waar Sinterklaas openlijk sprak over zijn “redelijk groot sprookjesboek” en in het kader van het jaarthema van bonze school Leesplezier vind je hier! kwam Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten langs op de Vrije Basisschool Leieparl in de Kaaistraat. De Sint meerde met zijn boot aan naast het Sint-Poppoplein en trok dan te voet naar de school, waar hij eerst op de speelplaats een kwartiertje kwam voorlezen.

“Dit past perfect in het jaarthema van de school, die dit schooljaar meedoet aan Kwartierlezen en waar iedere dag na de middag een kwartier gelezen wordt”, zegt directeur Franky De Graeve. “Voor de kleuters wordt dagelijks een voorleeskwartiertje ingelast. De Sint looft natuurlijk dit initiatief en komt zelf het voorbeeld geven.”