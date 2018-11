Sinterklaas en Zwarte Pieten brengen massa naar buiten Anthony Statius

24 november 2018

Kou of geen kou, regen of regen, wanneer Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten naar Deinze komen, dan komt de massa naar buiten. Honderden kindjes wachtten de Goedheilig man en zijn knechten op aan het Sint-Poppoplein.

Tradities zijn er om in stand te houden en zo kwam zaterdagmiddag Sinterklaas opnieuw met de stoomboot naar Deinze. Hij bracht zijn bende Zwarte Pieten mee - geen roetveegpiet of witte piet te bespeuren - en deze jolige bende trakteerde het volk op een regen van snoep, koekjes en mandarijntjes en hier en daar een selfie, want ook Sinterklaas is mee met zijn tijd.

Na zijn passage op het Sint-Poppoplein vertrok Sinterklaas met zijn gezelschap naar de Brielpoort, waar de kinderen en hun ouders konden genieten van de theatervoorstelling Pietenles-stress van Urkie en Purkie, een totaalspektakel met muziek, dans, actie en humor.