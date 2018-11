Sinterklaas en zijn zwarte pieten komen zaterdag aan in Deinze Anthony Statius

22 november 2018

08u22 0 Deinze Sinterklaas en zijn zwarte pieten maken zaterdagmiddag hun traditionele intrede in het centrum van Deinze. De stoomboot brengt het gezelschap rond 14 uur naar het Sint-Poppoplein, waarna zij richting Brielpoort vertrekken voor de theatervoorstelling Pietenles-stress van Urkie en Purkie.

Vroege vogels kunnen zaterdag om 9 uur Sinterklaas al zien vertrekken aan Astene Sas. Eerst trekt de goedheiligman met zijn zwarte pieten naar De Ceder, waar alle kinderen tot 11.30 uur iets lekker krijgen. In de namiddag gaan de Sint en zijn zwarte pieten per stoomboot naar het centrum van Deinze. Alle kinderen van Deinze en omstreken worden vanaf 13.30 uur verwacht op het Sint-Poppoplein om hen te verwelkomen van op de kade. De stoomboot wordt verwacht om 14 uur.

Na de verwelkoming op het Sint-Poppoplein trekt het gezelschap in stoet naar de Brielpoort. Vanaf 14.30 uur zijn alle kinderen en hun ouders welkom voor de theatervoorstelling Pietenles-stress van Urkie en Purkie. Dit voorstelling begint om 15.30 uur. De gekke tweelingbroertjes zijn klaar voor een totaalspektakel met muziek, dans, actie en humor.

Tickets voor de voorstelling kosten 3 euro per persoon en zijn verkrijgbaar bij de stedelijke jeugddienst of via www.deinze.be/sint. In de Brielpoort zijn er genummerde plaatsen.