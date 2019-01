Sint-Vincentius laat klimaatspijbelen toe, mits selfie in Brussel Anthony Statius

18 januari 2019

17u13 0 Deinze De school Leiepoort campus Sint-Vincentius laat klimaatspijbelen toe, maar de leerlingen moeten wel via een selfie bewijzen dat ze aanwezig waren op de klimaatmars in Brussel. Er moet ook toestemming zijn van de ouders. “De gemiste lessen halen we met plezier in”, zeggen Isaura Mattheeuws en Linde Vandenberghe.

Net zoals op zoveel Vlaamse scholen trok een groepje leerlingen van Leiepoort campus Sint-Vincentius op donderdag 17 januari naar de klimaatmars in Brussel. Twee aanwezige leerlingen waren Isaura Mattheeuws en Linde Vandenberghe. “We hebben dinsdag op de valreep beslist om mee te gaan”, zegt Linde. “Ik ben lid van de jeugdbeweging JNM en was sowieso van plan om te gaan, maar ik heb nog een dertigtal andere leerlingen kunnen overtuigen om mee te doen. Hoe ik zelf mijn steentje bijdraag? Ik ben flexitariër en eet dus zo weinig mogelijk vlees. Ik probeer ook overal met de fiets of het openbaar vervoer te geraken.”

“Het is belangrijk dat we met zoveel mogelijk aanwezig zijn”, zegt Isaura. “We zijn er allemaal voor hetzelfde, voor een betere toekomst. De sfeer zat zeer goed en we kregen heel wat applaus van de omstaanders. De gemiste lessen halen we met plezier in. Volgende week donderdag mag ik helaas niet mee van mijn ouders.” Linde zal er wel opnieuw bij zijn. “Hopelijk kan ik nog meer leerlingen overtuigen om mee te gaan.”

Ook leerkracht aardrijkskunde Rik Desmet ging mee betogen met de leerlingen. “Natuurlijk moedig ik hen aan om mee te doen aan de klimaatmars”, zegt Rik, die ook lid is van Natuurpunt. “Toen ik hoorde dat enkele leerlingen iets hadden georganiseerd, heb ik onmiddellijk besloten om mee te gaan. Ik had donderdag een vrije dag, dus dat kwam goed uit. De leerlingen mogen natuurlijk niet spijbelen om te spijbelen. Daarom moeten ze hun aanwezigheid op de klimaatmars bewijzen door een selfie te nemen en te tonen op het leerlingensecretariaat. Ze moeten ook zelf instaan voor gemiste taken en lessen. De school legt geen sancties op.”

“In mijn lessen toon ik ook een filmpje van Greta Thunberg, de vijftienjarige klimaatactiviste uit Zweden. Daar worden de meesten echt stil van. Ik vind deze klimaatmarsen een fantastisch initiatief. Ik erger me al jaren aan de laksheid van vele jongeren wanneer het om ons klimaat gaat. Ik hoop dat deze marsen een aanzet kunnen zijn tot meer engagement. In sommige lessen is er al discussie ontstaan over de zin van dit klimaatprotest en dat is al een goed teken”, aldus Desmet.

De school zal nog met de geëngageerde leerlingen bespreken wat er op school nog meer kan gedaan worden voor het klimaat.